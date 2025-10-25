Омич потерял почти 400 тысяч из-за неоткрепленного от «Госуслуг» номера телефона

В Омской области за сутки 24 октября зарегистрировано 19 случаев дистанционных краж денег. Одной из жертв такого преступления стал 39-летний житель Кировского округа.
Злоумышленники получили доступ к его прежнему номеру телефона и оформили на его имя кредит в 399 тыс. рублей.
«Мужчина, несмотря на смену номера телефона, не отключил старый номер от учетных записей на портале государственных услуг и в банковских сервисах, что и позволило мошенникам получить доступ к его данным», — сообщила пресс-служба областного УМВД.
Силовики настоятельно призвали граждан принять все меры по обеспечению сохранности собственных персональных данных. Особое внимание они попросили уделять безопасности учетных записей при смене номера телефона, обязательно отвязывая прежний номер телефона от всех личных кабинетов и сервисов. Помимо «Госуслуг» это банковские приложения, соцсети, электронная почта.
