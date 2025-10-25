Ричмонд
Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске

В Минске на МКАД случилось ДТП с тремя авто.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ГАИ, утром 25 октября в районе 51-го километра внешнего кольца МКАД случилось столкновение трех автомобилей: Kia и двух Volkswagen. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося. В пресс-службе отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.

Тем временем два человека погибли в ДТП с Volkswagen и Audi под Лепелем.

Кстати, необычный автобус с трансляцией фильмов запустят в Минске в конце октября.

Кроме того, телефонные мошенники три дня агрессивно атаковали жителей Мозыря: «Вакцинация, замена счетчиков, домофоны, декларирование денег».