Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске

По информации ГАИ, утром 25 октября в районе 51-го километра внешнего кольца МКАД случилось столкновение трех автомобилей: Kia и двух Volkswagen. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося. В пресс-службе отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.