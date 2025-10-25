В Грузии задержали китайцев, собиравшихся вывезти 2 кг урана через Россию

Сумма сорванной сделки была гораздо выше, чем в случае с китайцами, — $3 млн. Служба предупреждала, что товар с учетом своих опасных характеристик был «пригоден для изготовления различных взрывных устройств, осуществления террористического акта или причинения иных тяжких, массовых и фатальных последствий». Было начато расследование по той же статье УК, что и в нынешней ситуации.