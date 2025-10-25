Ричмонд
В Миллеровском районе задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Под Ростовом полиция изъяла запрещенные вещества дома у 40-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали мужчину за хранение наркотиков. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Донскому региону.

— Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 40-летнего жителя Миллеровского района. При обыске в его доме правоохранители обнаружили значительное количество запрещенного вещества. Изъятые вещи направили на экспертизу, — прокомментировали в донском главке.

Согласно заключению специалистов, общий вес изъятого вещества составил более 160 граммов. Подозреваемый пояснил, что собрал растение недалеко от своего дома для личного употребления.

— В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Полиция продолжает проверку по данному факту.

