В Москве в отдел полиции после драки в ЖК «Прокшино» доставили около 40 человек

«Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК “Прокшино”. На место незамедлительно были направлены наряды полиции. Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению», — говорится в сообщении.