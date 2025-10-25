В Сочи расчищают территорию жилого дома от обломков после взрыва

Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Сочи, 70 человек эвакуировали. Пожар был ликвидирован. На месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи введут режим локальной ЧС, об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Следователи СК России завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.