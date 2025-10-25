В Анапе произошли новые выбросы мазута на двух участках

«Оперативные группы убирают свежие выбросы нефтепродуктов на двух участках в Анапе. По результатам утреннего мониторинга точечные небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли зафиксированы на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. На этих территориях уже организованы работы по очистке берега», — говорится в сообщении.
Всего, как отмечается, задействовано больше 200 человек — это сотрудники МЧС, «Кубань-СПАСа» и представители муниципалитета.
«По итогу 25 октября они прошли 18 километров береговой линии и собрали более 500 мешков загрязненных нефтепродуктами песка и водорослей», — добавили в оперштабе.
На заседании правительственной комиссии в пятницу глава МЧС Александр Куренков доложил, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов, сообщили в кабмине. В пятницу Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе. С ним прибыли руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
На побережье Анапы восстанавливают вал для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период. В пятницу стало известно, что его начали восстанавливать и в Темрюкском районе. Возведены уже 15 километров из запланированных 18-ти. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По его информации, утром 24 октября фрагменты мазута вперемешку с водорослями зафиксировали в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара». Также свежие выбросы были зафиксированы на Бугазской косе. Между селом Витязево и станицей Благовещенской наблюдаются отдельные вкрапления свежих капель мазута. В оперштабе добавили, что в акватории моря вблизи берега пятен нефтепродуктов не обнаружено. Выбросы размером в несколько сантиметров в диаметре также ликвидируют в Темрюкском районе — в поселке Веселовка в районе пляжа «Альбатрос».
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.