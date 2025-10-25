В Анапе произошли новые выбросы мазута на двух участках

По его информации, утром 24 октября фрагменты мазута вперемешку с водорослями зафиксировали в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара». Также свежие выбросы были зафиксированы на Бугазской косе. Между селом Витязево и станицей Благовещенской наблюдаются отдельные вкрапления свежих капель мазута. В оперштабе добавили, что в акватории моря вблизи берега пятен нефтепродуктов не обнаружено. Выбросы размером в несколько сантиметров в диаметре также ликвидируют в Темрюкском районе — в поселке Веселовка в районе пляжа «Альбатрос».