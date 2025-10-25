В станице Кагальницкой потушили горящий магазин площадью 300 квадратных метров

— Возгорание произошло в переулке Кольцовском. Первые сообщения о пожаре поступили в 13:11. Огонь быстро распространился по торговым помещениям, — прокомментировали в экстренном ведомстве. — К ликвидации пожара были немедленно привлечены значительные силы. На месте работали 27 сотрудников МЧС России, были задействованы семь единиц спецтехники.