В станице Кагальницкой потушили горящий магазин площадью 300 квадратных метров

В станице Кагальницкой Ростовской области спасатели потушили пожар в магазине на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
— Возгорание произошло в переулке Кольцовском. Первые сообщения о пожаре поступили в 13:11. Огонь быстро распространился по торговым помещениям, — прокомментировали в экстренном ведомстве. — К ликвидации пожара были немедленно привлечены значительные силы. На месте работали 27 сотрудников МЧС России, были задействованы семь единиц спецтехники.
Уже к 14:50 спасателям удалось локализовать возгорание, а к 15:45 открытое горение было полностью ликвидировано.
— В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор конструкций для предотвращения повторного возгорания.
На месте происшествия также работали сотрудники полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка и помогали в организации движения для беспрепятственного проезда спецтехники.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
