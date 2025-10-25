Показуха депутатки ПАС в Молдове: После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» — мешала, командовала и говорила банальности

Могла бы ещё программки PAS раздать, рассказать, что в Европе такого бы не случилось, ну и так далее. Вообще есть много бесполезных действий, которыми бесполезная депутатка могла бы дополнить первую часть своих бесполезных действий. Хотя партия Майи Санду могла бы просто отдать получаемые ей из госбюджета деньги на поддержку пострадавших — но решила не отдавать, уточняет romania_ru.