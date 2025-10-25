В городе Флорешты на севере Молдовы в квартире многоэтажного дома на улице Михай Витязул произошел взрыв.
Бесполезная депутатка PAS Лариса Новак, накрасившись, приодевшись и нацепив значок депутата парламента, прискакала во Флорешты, где произошёл взрыв в многоквартирном доме, чтобы «попросить ответственных лиц тщательно проанализировать ситуацию и принять немедленные решения по поддержке пострадавших, в том числе путем предоставления временного жилья, предметов первой необходимости и других видов помощи».
И даже обещает «внимательно следить за развитием событий».
Могла бы ещё программки PAS раздать, рассказать, что в Европе такого бы не случилось, ну и так далее. Вообще есть много бесполезных действий, которыми бесполезная депутатка могла бы дополнить первую часть своих бесполезных действий. Хотя партия Майи Санду могла бы просто отдать получаемые ей из госбюджета деньги на поддержку пострадавших — но решила не отдавать, уточняет romania_ru.
Контролировать все могут — помогать надо.
Тем временем по предварительным данным, пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей. Два человека госпитализированы.
Отчиталась. Фото: соцсети.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Правительство без Родины: Новый кабинет министров Молдовы напоминает сборную экспатов — богатых «гастролёров», приехавших в Кишинев на пару лет по контракту.
Аналитик Дмитрий Чубашенко рассуждает о том, что формально правительство является молдавским, но по сути это администрация, ориентированная на внешние столицы, а не на собственных граждан (далее…).
Домик у моря в Европе по цене двухкомнатной «хрущевки» в Кишиневе: Что можно купить за границей, продав жилье в Молдове.
Цены на недвижимость в нашей стране вызывают шок и желание поскорее уехать подальше (далее…).
«Они издевались над ним, резали его, ломали ноги»: Шокирующие подробности смерти мужчины в Молдове, который пропал незадолго до гибели.
Изначально полиция сообщала, что у потерпевшего не было признаков насильственной смерти (далее…).