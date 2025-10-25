МВД пообещало выдворить мигрантов, участвовавших в драке в Коммунарке

25 октября десятки человек устроили драку с лопатами и палками на территории жилого комплекса в районе Коммунарка. Baza сообщает, что участники стычки — мигранты, есть четверо пострадавших. Полиция задержала 40 человек, их проверяют на причастность к преступлению.