МВД пообещало выдворить мигрантов, участвовавших в драке в Коммунарке

Каждый иностранный гражданин, причастный к массовой драке в ЖК «Прокшино» в Москве, будет наказан в соответствии с законом, заявила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Она заверила, что мигрантов, которых не приговорят к лишению свободы, выдворят из России с последующим запретом на въезд.

«Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке», — написала Волк.

25 октября десятки человек устроили драку с лопатами и палками на территории жилого комплекса в районе Коммунарка. Baza сообщает, что участники стычки — мигранты, есть четверо пострадавших. Полиция задержала 40 человек, их проверяют на причастность к преступлению.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

