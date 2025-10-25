47-летний пешеход погиб под колесами внедорожника в Иркутском районе. ДТП произошло 25 октября около 19:00 в районе 6-го километра автодороги «Иркутск — СНТ Дорожный Строитель». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Грейт Вол Ховер», двигавшийся в направлении города Иркутска, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, — говорится в сообщении.
Пешеход погиб на месте до приезда медиков. Известно, что на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.