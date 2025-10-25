Ричмонд
В немецком Эссене при стрельбе пострадали два человека, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Два человека серьезно пострадали в результате стрельбы на парковке в городе Эссен в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета Bild.

Источник: Reuters

«Два человека получили серьезные ранения из-за стрельбы на автостоянке в Эссене», — говорится в публикации на сайте издания.

Пострадавшие мужчины были отправлены в больницу. Открывший огонь скрылся.