В немецком Эссене при стрельбе пострадали два человека, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Два человека серьезно пострадали в результате стрельбы на парковке в городе Эссен в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета Bild.
«Два человека получили серьезные ранения из-за стрельбы на автостоянке в Эссене», — говорится в публикации на сайте издания.
Пострадавшие мужчины были отправлены в больницу. Открывший огонь скрылся.