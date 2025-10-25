Юрист Соловьев: Усольцевых могут признать умершими до весны 2026 года

Пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых — Сергея, Ирину и пятилетнюю Арину — могут признать умершими в течение полугода, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали в красноярском лесу 28 сентября. В тот день их видели в последний раз, когда семья направлялась в небольшой поход на скалу Буратинка в живописном Кутурчинском Белогорье.
За четыре недели поисков было выдвинуто множество версий их исчезновения: от встречи с дикими животными до побега в другую страну. Приоритетной версией, по информации местного СК, остается несчастный случай.
«Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев», — пояснил эксперт.
Соловьев подчеркнул, что днем смерти человека считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
«В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель в результате несчастного случая, суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели», — добавил юрист.
Ранее бывший отшельник из тайги Наумкин сказал, почему не нашли следов Усольцевых.