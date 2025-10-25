Ричмонд
Подразделения МЧС выезжали по сообщению о загорании в общежитии в Лиде

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС выезжали по сообщению о загорании в общежитии в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила о задымлении в одном из общежитий по улице Красноармейской.

По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление в одной из комнат на пятом этаже. В ходе проведения разведки работники МЧС обнаружили мужчину и вывели его на чистый воздух.

Никто не пострадал. Эвакуация жильцов общежития не потребовалась. -0-