25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС выезжали по сообщению о загорании в общежитии в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сегодня система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила о задымлении в одном из общежитий по улице Красноармейской.
По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление в одной из комнат на пятом этаже. В ходе проведения разведки работники МЧС обнаружили мужчину и вывели его на чистый воздух.
Никто не пострадал. Эвакуация жильцов общежития не потребовалась. -0-