Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львов частично остался без воды из-за масштабной аварии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Без водоснабжения во Львове на западе Украины из-за масштабного прорыва магистральных труб остались около 50 тыс. абонентов. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.

Источник: Reuters

«Около 50 тыс. абонентов сейчас без воды. В чем проблема? Когда была запущена вода после предыдущей аварии, произошел прорыв из-за того, что есть старые трубы», — сказал чиновник на видео, опубликованном в его Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Москаленко добавил, что для замены всех устаревших труб необходимо 10 млрд гривен ($238,7 млн), которых нет в городском бюджете.

Предыдущая аналогичная авария произошла во Львове в июне 2025 года. Тогда воды лишились жители 74 улиц города.