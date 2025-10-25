Львов частично остался без воды из-за масштабной аварии

«Около 50 тыс. абонентов сейчас без воды. В чем проблема? Когда была запущена вода после предыдущей аварии, произошел прорыв из-за того, что есть старые трубы», — сказал чиновник на видео, опубликованном в его Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Москаленко добавил, что для замены всех устаревших труб необходимо 10 млрд гривен ($238,7 млн), которых нет в городском бюджете.
Предыдущая аналогичная авария произошла во Львове в июне 2025 года. Тогда воды лишились жители 74 улиц города.