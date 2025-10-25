Полиция задержала 40 человек из-за массовой драки в Коммунарке в Москве

Немногим ранее Ирина Волк высказывалась о судьбе участников массовой драки в Москве. Она подчеркивала, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. При этом иностранные граждане, которых не постигнет наказание в виде лишения свободы, будут депортированы.