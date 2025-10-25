Полиция задержала 40 человек из-за массовой драки в Коммунарке в Москве

По делу о массовой драке в московской Коммунарке было задержано порядка 40 человек. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. Соответствующий пост она опубликовала в Telegram-канале.
По ее словам, по факту массовой драки уже возбуждено уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ. То есть, по факту хулиганства с применением оружия. Кроме того, правоохранительные органы провели комплекс мероприятий, связанных с расследованием.
«В отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению», — написала Волк.
Она также добавила, что сейчас продолжается проверка. Правоохранительные органы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Немногим ранее Ирина Волк высказывалась о судьбе участников массовой драки в Москве. Она подчеркивала, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. При этом иностранные граждане, которых не постигнет наказание в виде лишения свободы, будут депортированы.