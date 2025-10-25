Ричмонд
Израиль точечно ударил по центру сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по центральной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

Согласно ее заявлению, он носил точечный характер. Его целью была ликвидация вооруженного палестинского радикала из движения «Исламский джихад» в районе лагеря беженцев Нусейрат. По версии израильской стороны, этот радикал «планировал в ближайшее время совершить атаку против войск Армии обороны Израиля».

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
