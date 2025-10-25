Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё два украинских БПЛА стали целью ПВО при попытке ударить по Брянской области

Средства ПВО перехватили и уничтожили ещё два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью 25 октября. Об этом доложило Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа над территорией Брянской области», — отчиталось ведомство.

В первой половине дня над территорией Брянской области сбили пять БПЛА, ещё один дрон уничтожен над территорией Московского региона. А в Белгородской области ВСУ повредили плотину водохранилища. В случае нового удара возникнет серьёзная угроза затопления поймы реки и нескольких улиц в приграничных населённых пунктах, где проживает около 1000 человек.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше