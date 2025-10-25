Младенец погиб после того, как пятилетняя сестра сбросила его с четвертого этажа

В поселке Васильево в Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна четвертого этажа жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Тело ребенка нашли под окнами дома на Стахановской улице в Зеленодольском районе. По словам свидетелей, спасти выброшенного младенца не удалось.
По предварительной информации, четырехлетняя девочка выбросила свою новорожденную сестру из окна. Дети находились дома одни: отец был на работе, а мать вышла на улицу. Почему это произошло, неизвестно. Выясняются обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело, говорится в публикации.
До этого стало известно, что жительница Воткинска вытолкнула молодого человека из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, а после упала сама. По одной из версий, между партнерами произошел конфликт из-за ревности.