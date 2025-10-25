Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в квартире дома в Москве

На юго-востоке Москвы в квартире жилого дома обнаружили тело 78-летней пенсионерки с огнестрельным ранением. Об этом в субботу, 25 октября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Трагедия произошла квартире жилого дома на улице 2-й Синичкиной в столичном районе Лефортово.
— В квартире жилого дома на ул. 2-я Синичкина обнаружено тело женщины 1947 г.р. с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. По предварительным данным, ранение ей причинил ее 62-летний сожитель, — отметила Нефедова.
О причинах убийства пока ничего не известно.
