Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в квартире дома в Москве

Еще один инцидент со стрельбой произошел днем ранее. Житель Коломны поссорился с рабочим автотехцентра из-за ремонта машины и решил расправиться с ним. Мужчина выстрелил в сторону потерпевшего, однако тому удалось не попасть под пулю.