Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В жёстком ДТП с автобусом в Самаре пострадали восемь человек

В Самаре в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Авария произошла вечером 25 октября на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Промышленном районе города.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Самаре, на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП. По предварительным данным, среди пострадавших — пассажиры автобуса и легкового автомобиля. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Хабаровске на пересечении улиц Башенной и Южной пассажирский автобус протаранил Toyota Prius. От удара легковушку развернуло. К счастью, в ДТП никто не погиб. Местные жители называют это место «проклятым перекрёстком» — аварии на нём происходят регулярно.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.