В жёстком ДТП с автобусом в Самаре пострадали восемь человек

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Самаре, на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП. По предварительным данным, среди пострадавших — пассажиры автобуса и легкового автомобиля. Все они получили травмы различной степени тяжести.
Ранее в Хабаровске на пересечении улиц Башенной и Южной пассажирский автобус протаранил Toyota Prius. От удара легковушку развернуло. К счастью, в ДТП никто не погиб. Местные жители называют это место «проклятым перекрёстком» — аварии на нём происходят регулярно.
