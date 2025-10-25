Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане 5-летняя девочка выбросила младенца из окна

Ребенок, которого в Татарстане выбросили из окна, погиб.

Источник: Аргументы и факты

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели младенца, которого выбросили из окна дома в местном поселке, сообщает СК РФ.

Как отмечается, в Сети заявили, что младенца из окна многоквартирного дома выбросила 5-летняя девочка. В результате ребенок погиб.

«По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области следователи завели уголовное дело после гибели ребенка в лесополосе.