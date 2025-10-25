В Татарстане 5-летняя девочка выбросила младенца из окна

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели младенца, которого выбросили из окна дома в местном поселке, сообщает СК РФ.
Как отмечается, в Сети заявили, что младенца из окна многоквартирного дома выбросила 5-летняя девочка. В результате ребенок погиб.
«По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)», — сказано в публикации.
