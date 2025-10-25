Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД пообещало выдворить иностранцев, участвовавших в драке в Коммунарке

Все нарушители общественного порядка понесут заслуженное наказание, заверили в МВД.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заверила, что все иностранцы, участвовавшие в массовой драке в московской Коммунарке, понесут заслуженное наказание. В частности, часть из них отправится в тюрьму, а другую часть депортируют из России. Об этом Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале.

«В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК “Прокшино” МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством РФ», — пояснила Ирина Волк.

Ранее Ирина Волк сообщила, что по делу о массовой драке в московской Коммунарке было задержано около 40 человек. По факту массовой драки правоохранители завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Официальный представитель МВД пояснила, что иностранцы, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, обязательно будут выдворены за пределы РФ. Более того, в дальнейшем им будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Напомним, драка в столичной Коммунарке произошла днем 25 октября. В ходе драки несколько припаркованных около жилого дома машин получили повреждение. Правоохранители задержали четыре десятка человек.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше