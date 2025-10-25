МВД пообещало выдворить иностранцев, участвовавших в драке в Коммунарке

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заверила, что все иностранцы, участвовавшие в массовой драке в московской Коммунарке, понесут заслуженное наказание. В частности, часть из них отправится в тюрьму, а другую часть депортируют из России. Об этом Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале.