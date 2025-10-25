МВД пообещало выдворить иностранцев, участвовавших в драке в Коммунарке

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заверила, что все иностранцы, участвовавшие в массовой драке в московской Коммунарке, понесут заслуженное наказание. В частности, часть из них отправится в тюрьму, а другую часть депортируют из России. Об этом Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале.
«В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК “Прокшино” МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством РФ», — пояснила Ирина Волк.
Ранее Ирина Волк сообщила, что по делу о массовой драке в московской Коммунарке было задержано около 40 человек. По факту массовой драки правоохранители завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
Официальный представитель МВД пояснила, что иностранцы, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, обязательно будут выдворены за пределы РФ. Более того, в дальнейшем им будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Напомним, драка в столичной Коммунарке произошла днем 25 октября. В ходе драки несколько припаркованных около жилого дома машин получили повреждение. Правоохранители задержали четыре десятка человек.