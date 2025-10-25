Четверо детей пострадали в ДТП с автобусом в Самаре

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Самаре пострадали семь человек, включая четырех детей. Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в пресс-службе самарского управления МВД России.
— По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 25 октября в 20:10 на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, — говорится в публикации.
Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.
По данным СМИ, в автобусе ехала группа детей-спортсменов.
За день до этого девять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем ГАЗ на дороге Санкт-Петербург — Ручьи, один из них позже скончался в больнице.