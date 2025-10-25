Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо детей пострадали в ДТП с автобусом в Самаре

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Самаре пострадали семь человек, включая четырех детей. Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в пресс-службе самарского управления МВД России.

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Самаре пострадали семь человек, включая четырех детей. Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в пресс-службе самарского управления МВД России.

— По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 25 октября в 20:10 на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, — говорится в публикации.

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

По данным СМИ, в автобусе ехала группа детей-спортсменов.

За день до этого девять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем ГАЗ на дороге Санкт-Петербург — Ручьи, один из них позже скончался в больнице.