Автомобиль сбил ребенка в Капотне

В июне водитель грузовика сбил насмерть 11-летнего мальчика на Михалковской улице в столице. Подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в него влетела машина. Ребенок скончался до прибытия медиков. Водителя грузовика задержали.