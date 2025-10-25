Автомобиль сбил ребенка в Капотне

Водитель сбил девочку на пешеходном переходе в столичном районе Капотня. Об этом в субботу, 25 октября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— По предварительным данным, в 3-м квартале Капотни водитель автомобиля «Инфинити» совершил наезд на девочку 2014 г.р., переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.
Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице.
В июне водитель грузовика сбил насмерть 11-летнего мальчика на Михалковской улице в столице. Подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в него влетела машина. Ребенок скончался до прибытия медиков. Водителя грузовика задержали.