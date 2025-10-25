Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад после гибели мальчика из-за нападения собак

Трагедия произошла в Красноярском крае.

Источник: Аргументы и факты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели мальчика в Красноярском крае из-за нападения собак. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Представить доклад Бастрыкину должен глава регионального ГСУ СК Алексей Еремин.

Трагедия произошла в Березовском районе. Мальчик вышел из своего дома утром 25 октября. Он направился через поле к знакомому пастуху, чтобы пойти на выпас скота. Позже тело ребенка обнаружили проезжавшие мимо на машине люди.

Ранее сообщалось, что в Перми охранник, увидевший нападение стаи собак на прохожего, скончался от инфаркта.