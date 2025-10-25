Во Львове произошла крупнейшая авария на водоканале за десятилетия, воды нет три дня

Он добавил, что для полной замены устаревших трубопроводов необходимо 10 миллиардов гривен ($238,7 млн), которых нет в городском бюджете. Как пишет РБК-Украина со ссылкой на «Львовводоканал», это крупнейшая авария за последние десятилетия — часть города остаётся без воды уже три дня.