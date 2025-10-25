Ричмонд
Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за неопознанных объектов

Международный аэропорт Вильнюса приостановил выполнение всех полётов в связи с появлением в воздушном пространстве неопознанных объектов. Как сообщает ТАСС, воздушная гавань полностью закрыта для приёма и отправления воздушных судов.

Источник: Life.ru

Один из пассажирских рейсов, следовавший из Амстердама в литовскую столицу, был экстренно перенаправлен в аэропорт Каунаса. По предварительным данным, работа вильнюсского аэропорта может возобновиться к 23:00 по всемирному времени (02:00 мск 26 октября), однако окончательное решение будет принято по результатам мониторинга воздушной обстановки.

Напомним, днём ранее в Литве была приостановлена работа сразу двух ключевых аэропортов страны — в Вильнюсе и Каунасе. Причиной введения ограничений стали якобы метеозонды, появившиеся в воздушном пространстве страны.

