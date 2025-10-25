Ричмонд
Женщина в Москве зарезала своего мужа

48-летняя женщина зарезала своего супруга в квартире на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино. Об этом в субботу, 25 октября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В квартире жилого дома на Тихорецком бульваре обнаружено тело мужчины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. По предварительным данным, телесное повреждение погибшему нанесла его 48-летняя супруга, — говорится в сообщении.

Причины убийства не уточняются, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вечером того же дня стало известно, что на юго-востоке Москвы в квартире жилого дома обнаружили тело 78-летней пенсионерки с огнестрельным ранением. Предположительно, ее убил 62-летний мужчина.