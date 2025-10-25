Женщина в Москве зарезала своего мужа

— В квартире жилого дома на Тихорецком бульваре обнаружено тело мужчины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. По предварительным данным, телесное повреждение погибшему нанесла его 48-летняя супруга, — говорится в сообщении.