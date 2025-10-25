В аэропорту Краснодара ввели план «Ковёр»

В случае возникновения серьёзной угрозы в воздушном пространстве может быть введён специальный режим «Ковёр». Он предполагает полное прекращение всех полётов в указанной зоне. За исключением авиации ПВО, всем воздушным судам предписывается немедленно покинуть район или совершить посадку.