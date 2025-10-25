Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус, попавший в ДТП в Самаре, перевозил детскую спортивную команду

Автобус, попавший в ДТП в Самаре, перевозил детскую спортивную команду из Оренбургской области, которая возвращалась с соревнований по спортивной аэробике. Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Самарской области, авария произошла после завершения официальных соревнований в УСЦ «Грация», когда автобус направлялся к месту проживания юных спортсменов.

В результате столкновения с легковым автомобилем на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова пострадали четверо детей 14−15 лет, чьё состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Также серьёзно пострадали трое взрослых, находившихся в автобусе — они были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.