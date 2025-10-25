Автобус, попавший в ДТП в Самаре, перевозил детскую спортивную команду из Оренбургской области, которая возвращалась с соревнований по спортивной аэробике. Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Самарской области, авария произошла после завершения официальных соревнований в УСЦ «Грация», когда автобус направлялся к месту проживания юных спортсменов.