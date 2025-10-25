Ричмонд
Аэропорт Вильнюса закрыт из-за полётов неопознанных объектов

Аэропорт Вильнюса временно закрыт вечером 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе воздушной гавани, аэропорт в Вильнюсе временно прекратил работу. Причиной этого стали некие неопознанные объекты, замеченные в воздухе.

Так, рейс Амстердам — Вильнюс был перенаправлен, и его посадка состоялась в аэропорту Каунаса. Напомним, что на днях работа Вильнюсского международного аэропорта была приостановлена в связи с обнаружением метеорологических зондов в прилегающем воздушном пространстве.

Не так давно работа аэропорта Ольборга в Дании была приостановлена по причине обнаружения беспилотников, что привело к перенаправлению трех рейсов в другие аэропорты, о чем тогда свидетельствовали данные Flightradar.

Кроме этого, вечером 3 октября аэропорт Мюнхена вновь прекращал работу. Полеты приостановили из-за неподтвержденного сообщения о дронах в его окрестностях.