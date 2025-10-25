Ехали домой с соревнований: автобус с юным гимнастками попал в ДТП в Самаре, четыре девочки получили травмы

Детская спортивная команда из Оренбургской области попала в ДТП в Самаре по пути домой. Автобус со спортсменами возвращался с соревнований по спортивной аэробике. Об этом проинформировал Telegram-канал Министерства спорта Самарской области.
«Сегодня в УСЦ “Грация” проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе, на котором команда прибыла в Самарскую область, от места проведения соревнований к месту проживания. В ходе движения автобус попал в ДТП», — следует из сообщения.
Напомним, что вечером 25 октября в Промышленном районе Самары на перекрестке улицы Свободы и проспекта Кирова произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. В результате инцидента пострадали четверо детей и трое взрослых.
Как заявили правоохранительные органы ТАСС, четверо 14−15-летних девочек получили травмы средней тяжести. Взрослые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Накануне под Екатеринбургом пассажирский автобус с детьми врезался в грузовик на Тюменском тракте.