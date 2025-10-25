Ехали домой с соревнований: автобус с юным гимнастками попал в ДТП в Самаре, четыре девочки получили травмы

«Сегодня в УСЦ “Грация” проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе, на котором команда прибыла в Самарскую область, от места проведения соревнований к месту проживания. В ходе движения автобус попал в ДТП», — следует из сообщения.