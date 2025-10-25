Российских туристов на Кубе предупредили о приближении яростного шторма «Мелисса»

В конце сентября в центральной части Вьетнама мощный тайфун «Буалой» унёс жизни около 100 человек, более 20 пропали без вести. Стихия обрушилась на побережье, затронув провинции Ниньбинь, Тханьхоа, Хюэ и город Дананг. Сильный ветер срывал крыши домов и обрывал провода. Местами наблюдали торнадо.