Посольство РФ на Кубе предупредило туристов о приближении шторма Мелисса

Российское посольство на Кубе обратилось к туристам с предупреждением о тропическом шторме «Мелисса», который формируется в Карибском море и, по прогнозам синоптиков, может усилиться до урагана. В сообщении отмечается, что погодная система уже набирает мощь и может достичь уровня урагана к концу недели.