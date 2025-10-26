Посольство РФ на Кубе предупредило туристов о приближении шторма Мелисса

Российское посольство на Кубе обратилось к туристам с предупреждением о тропическом шторме «Мелисса», который формируется в Карибском море и, по прогнозам синоптиков, может усилиться до урагана. В сообщении отмечается, что погодная система уже набирает мощь и может достичь уровня урагана к концу недели.
По данным местного Института метеорологии, 28−29 октября циклон пройдет над восточными провинциями Кубы — Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас и Камагуэй. При этом в посольстве подчеркнули, что на данный момент основные туристические районы, включая Варадеро, не находятся в зоне риска.
Дипломаты призвали российских путешественников учитывать погодные условия при планировании поездок и строго следовать указаниям местных властей. Гражданам, уже находящимся на острове, рекомендовано проявлять осторожность и внимательно следить за обновлениями метеосводок.
Ранее российские туристы, оказавшиеся в эпицентре тайфуна «Кадзики» рассказали о том, что многоэтажные отели качались из-за сильного ветра.