Три человека погибли, четверо детей пострадали в ДТП с «ладой» и «киа» на Кубани

Трагическое ДТП произошло днём в субботу в Белореченском районе Краснодарского края. Как сообщили в ГУ МВД по региону, около 16:30 36-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Рио».

Источник: Life.ru

В результате аварии три человека — водитель «Приоры», его 21-летний пассажир и 39-летняя женщина за рулём «Киа Рио» погибли на месте до приезда скорой помощи. Пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров иномарки в возрасте от 4 до 16 лет, все они госпитализированы с различными травмами. Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия.

Ранее Life.ru сообщал о ДТП под Пензой, где мужчина и младенец погибли после столкновения с опорой освещения. Водитель Haval не справилась с управлением и машина слетела в кювет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.