Три человека погибли, четверо детей пострадали в ДТП с «ладой» и «киа» на Кубани

В результате аварии три человека — водитель «Приоры», его 21-летний пассажир и 39-летняя женщина за рулём «Киа Рио» погибли на месте до приезда скорой помощи. Пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров иномарки в возрасте от 4 до 16 лет, все они госпитализированы с различными травмами. Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия.