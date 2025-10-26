Пятилетняя девочка выкинула младенца из окна в Татарстане, ребенок погиб

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту трагической гибели младенца, которого выбросили из окна дома в одном из местных поселков. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.
В сети появилась информация, что пятилетняя девочка выкинула младенца из окна многоэтажного жилого дома. Известно, что малыш от полученных травм скончался на месте.
«По факту произошедшего следственные органы Следственного комитета России по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ — оставление в опасности», — говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что ЧП произошло в пгт Васильево. Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных фактах.
Ранее стало известно о ещё одном трагическом случае. В Новосибирске отчим избил до комы 10-месячного младенца за плач.