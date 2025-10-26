Бушующий у Кубы шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории, есть первые жертвы

Власти Гаити сообщили о первых жертвах стихии: три человека погибли, ещё один получил травмы. Экстренные службы продолжают оценку ущерба, а граждан призывают соблюдать меры безопасности и готовиться к наводнениям и разрушениям. Шторм пока остаётся первой категории по шкале Саффира-Симпсона, но при усилении до второй и выше последствия могут стать катастрофическими.
Ранее Life.ru писал о шторме «Буалой» во Вьетнаме, который унёс жизни минимум 12 человек и оставил 17 пропавшими без вести. Стихия сорвала крыши, вызвала отключения электричества и местами спровоцировала торнадо.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.