После массовой драки в московской Коммунарке возбуждено уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, полицейские задержали около 40 человек. Их проверяют на причастность к массовой драке.
Как добавила госпожа Волк, в числе участников массовой драки могут быть иностранцы. Их выдворят из России с последующим запретом на въезд в страну.
Драка произошла днем 25 октября. По словам очевидцев, ее участники дрались лопатами, палками и дорожными знаками.
