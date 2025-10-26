Младенцу не было и месяца. Пятилетняя девочка выбросила сестренку из окна

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана произошла трагедия, которая потрясла даже опытных следователей. Из окна многоквартирного дома выпал и погиб младенец — девочке было всего 21 день. По предварительной версии, из окна её выбросила пятилетняя сестра. В этот момент дети находились в квартире без присмотра взрослых.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Крик с балкона.
Днём на улице Стахановской прохожие услышали крик ребёнка. Подняв голову, люди увидели маленькую девочку на балконе верхнего этажа, а спустя секунды — тело младенца на земле. По словам местных жителей, падение произошло примерно с третьего или четвёртого этажа.
На место сразу прибыла скорая помощь и следственно-оперативная группа, однако спасти ребёнка не удалось.
Очевидцы рассказывают, что от увиденного у прохожих буквально «подкосились ноги». Позже выяснилось, что в момент трагедии отец был на работе, а мать покинула квартиру — её местонахождение устанавливается. Семья, по предварительной характеристике, считалась благополучной.
Первые выводы.
Следователи не спешат с выводами. По словам представителей СК, одна из версий — действия пятилетней девочки, оставшейся наедине с грудным ребёнком. Однако следствие не исключает и иных обстоятельств, которые могли привести к трагедии.
«По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело. Проверяются действия родителей, которые оставили детей без присмотра, а также иные версии случившегося», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по РТ Владимиру Липскому лично доложить о ходе расследования. Контроль за делом взяла прокуратура Зеленодольского района. Для координации действий правоохранительных органов на место выезжал прокурор Дмитрий Ерпелев.
«Будьте внимательны».
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев выразил соболезнования семье погибшей девочки и обратился к жителям с призывом не оставлять детей без присмотра.
«В результате падения из квартиры многоэтажного дома погиб ребёнок. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Выражаю соболезнования семье погибшего ребёнка и обращаюсь ко всем родителям: будьте внимательны и не оставляйте детей одних», — написал он в своём Telegram-канале.
Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс. В соцсетях люди высказывают боль и недоумение — как семья, считавшаяся примерной, могла допустить такую ситуацию. Кто-то винит родителей, кто-то считает, что в подобном возрасте ребёнок просто не осознаёт опасности.
Следователи сейчас восстанавливают картину произошедшего буквально по минутам. Назначены экспертизы, допрашиваются соседи, изучаются записи с камер наблюдения. В ближайшие дни станет известно, предъявят ли родителям обвинение по статье «Оставление в опасности» или состав преступления будет изменён.
По данным МВД, только в этом году в Татарстане произошло 12 несчастных случаев с выпадением детей из окон. Основная причина — халатность взрослых и отсутствие защиты на оконных проёмах.