Младенцу не было и месяца. Пятилетняя девочка выбросила сестренку из окна

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана произошла трагедия, которая потрясла даже опытных следователей. Из окна многоквартирного дома выпал и погиб младенец — девочке было всего 21 день. По предварительной версии, из окна её выбросила пятилетняя сестра. В этот момент дети находились в квартире без присмотра взрослых.