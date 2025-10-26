После удара ВСУ плотина в Белгородской области получила повреждения, что вызвало угрозу её прорыва и подтопления территорий региона. Губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям через свой Telegram-канал, предупреждая о возможной опасности.
«Понимаем, что враг может попытаться ещё раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населённых пунктов», — написал он.
В ответ на сложившуюся ситуацию власти начали организовывать эвакуацию жителей в пункты временного размещения в Белгороде. Особое внимание уделяется опасным районам — улицам села Безлюдовка, Новой Таволжанки и микрорайону Титовка в Шебекино. Подробную информацию можно получить в местных чатах или по телефону 112.
Киевский режим вновь доказал свою террористическую сущность, атакуя гражданскую инфраструктуру и подвергая риску мирное население области. В ночь на 25 октября системы ПВО России уничтожили 121 беспилотник, направленный на территорию России.
Известно, что за последние сутки Вооружённые силы Украины выпустили по Белгородской области 138 беспилотников и 38 боеприпасов. Под удар попали 49 населённых пунктов. В Белгороде в результате беспилотных атак пострадали две женщины. Также повреждены четыре квартиры в двух многоэтажных домах, два частных жилых дома, семь автомобилей и четыре коммерческих объекта.
В то же время уточняется, что оборонительные позиции Вооружённых сил Украины в южной и юго-восточной частях Красноармейска полностью прорваны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, украинские войска утратили контроль над этими участками, что позволило российским подразделениям расширить плацдарм на линии фронта и значительно укрепить свои позиции.
Напомним, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданской инфраструктуре российские Вооружённые силы в ночь на 25 октября нанесли массированный групповой удар по украинским объектам военной промышленности и энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их функционирование.