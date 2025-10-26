Плотина Белгородского водохранилища повреждена из-за удара ВСУ

В то же время уточняется, что оборонительные позиции Вооружённых сил Украины в южной и юго-восточной частях Красноармейска полностью прорваны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, украинские войска утратили контроль над этими участками, что позволило российским подразделениям расширить плацдарм на линии фронта и значительно укрепить свои позиции.