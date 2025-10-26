Шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил об усилении тропического шторма «Мелисса» до статуса урагана первой категории.
По информации NHC, в настоящее время ураган «Мелисса» находится над акваторией Карибского моря. Метеорологи фиксируют устойчивую скорость ветра 120 км/ч и медленное движение 2 км/ч в направлении запад-северо-запад.
«Мелисса становится ураганом и, ожидается, что он быстро усилится до сильного урагана к концу недели», — передает NHC.
Присвоение имени тропическому шторму происходит при скорости ветра 63 км/ч. Чтобы ураган классифицировали как стихию первой категории по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра должна составить 119 км/ч — этот порог отделяет шторм от урагана.
Ранее стало известно, что на Гаити в результате тропического шторма «Мелисса» погибли три человека и один пострадал.
Как писал KP.RU накануне, российское посольство на Кубе уведомило туристов из РФ об опасности тропического шторма «Мелисса» в Карибском море.