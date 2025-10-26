На Камчатке за сутки зафиксировано четыре афтершока магнитудой до 4,5

Четыре афтершока с магнитудой от 3,8 до 4,5 за последние сутки зафиксировали у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.
«За сутки произошло 4 афтершока магнитудой от 3,8 до 4,5. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — уточнили спасатели.
На полуострове продолжается усиленный мониторинг вулканической активности, которая, по данным учёных, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
На вулкане Крашенинникова зарегистрирован один пепловый выброс, но пеплопады в населённых пунктах не зафиксированы. Учёные фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
«Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к этим исполинам», — добавили в МЧС.
Недавно на Камчатке зарегистрировали 32 афтершока с магнитудой до 6,4.