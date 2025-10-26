Ричмонд
Pais: в Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

Митинг объединил свыше 200 общественных, социальных и профсоюзных организаций.

Источник: Аргументы и факты

В Валенсии прошла массовая акция протеста, собравшая более 50 тысяч участников. Люди вышли на улицы, выражая недовольство действиями властей после разрушительного наводнения, которое произошло год назад, и требовали отставки президента Женералитата Карлоса Масона.

По данным издания El País, митинг объединил свыше 200 общественных, социальных и профсоюзных организаций левого толка, а также объединения пострадавших от шторма «Дана» и местные комитеты по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Демонстрация стартовала на площади Святого Августина и стала одной из крупнейших в регионе за последнее время.

Причиной протестов стало недовольство жителей тем, как власти справлялись с последствиями прошлогоднего стихийного бедствия, в результате которого погибло 229 человек. Участники митинга обвинили руководство автономии в бездействии и неэффективных мерах по восстановлению пострадавших районов.

Ранее в Гааге состоялся митинг, участники которой раскритиковали миграционную политику нидерландских властей.