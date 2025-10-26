Pais: в Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

По данным издания El País, митинг объединил свыше 200 общественных, социальных и профсоюзных организаций левого толка, а также объединения пострадавших от шторма «Дана» и местные комитеты по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Демонстрация стартовала на площади Святого Августина и стала одной из крупнейших в регионе за последнее время.