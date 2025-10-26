Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Краснодара приостановил полёты

Временные ограничения ввели в аэропорту Краснодара вечером 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Работа аэропорта Краснодара приостановлена, воздушные суда временно не принимаются и не отправляются. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в 21:56 по московскому времени. Кореняко добавил, что ограничения введены для безопасности полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.

Ранее, утром 25 октября, Росавиация проинформировала о введении подобных ограничений в трех российских аэропортах. Среди них — аэропорты Геленджика, Волгограда и Ярославля временно ограничили работу.

Кроме этого, 24 октября, сообщалось о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в двух столичных аэропортах — Домодедово и Жуковском.

А 19 октября, в работе аэропортов Нижнего Новгорода — Стригино и Ульяновска — Баратаевка были также введены временные ограничения.