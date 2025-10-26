Аэропорт Краснодара приостановил полёты

Работа аэропорта Краснодара приостановлена, воздушные суда временно не принимаются и не отправляются. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в 21:56 по московскому времени. Кореняко добавил, что ограничения введены для безопасности полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.
Ранее, утром 25 октября, Росавиация проинформировала о введении подобных ограничений в трех российских аэропортах. Среди них — аэропорты Геленджика, Волгограда и Ярославля временно ограничили работу.
Кроме этого, 24 октября, сообщалось о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в двух столичных аэропортах — Домодедово и Жуковском.
А 19 октября, в работе аэропортов Нижнего Новгорода — Стригино и Ульяновска — Баратаевка были также введены временные ограничения.