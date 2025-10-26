Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Юго-востоке Москвы найдено тело пенсионерки с огнестрельным ранением

В Москве в квартире нашли пенсионерку с признаками насильственной смерти.

Источник: Комсомольская правда

Тело пожилой женщины с огнестрельным ранением обнаружили на улице 2-я Синичкина в Москве в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК России по Москве.

Согласно предварительной информации, выстрел в пенсионерку, предположительно, произвел сожитель женщины.

«25 октября в квартире жилого дома, расположенного на улице 2-я Синичкина в Москве, обнаружено тело женщины 1947 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — пишет Управление в Telegram-канале.

Как уточняется, сейчас проводится доследственная проверка для выяснения обстоятельств случившегося.

Как ранее писал KP.RU, спустя неделю поисков в новгородском лесу было обнаружено тело охотника Ильи из Петербурга. Погибший с травмами головы был закопан в земле, его тело было упаковано в пакеты.