На Юго-востоке Москвы найдено тело пенсионерки с огнестрельным ранением

Тело пожилой женщины с огнестрельным ранением обнаружили на улице 2-я Синичкина в Москве в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК России по Москве.
Согласно предварительной информации, выстрел в пенсионерку, предположительно, произвел сожитель женщины.
«25 октября в квартире жилого дома, расположенного на улице 2-я Синичкина в Москве, обнаружено тело женщины 1947 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — пишет Управление в Telegram-канале.
Как уточняется, сейчас проводится доследственная проверка для выяснения обстоятельств случившегося.
