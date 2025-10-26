Суд арестовал болельщика ЦСКА за нацистское приветствие

В июле суд 13 раз за день оштрафовал жителя Москвы за публичное демонстрирование нацисткой символики в социальной сети «ВКонтакте». Он публиковал на своей странице в соцсети материалы, которые находятся в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц и содержат нацистскую символику.