Суд арестовал болельщика ЦСКА за нацистское приветствие

Столичный суд арестовал на 13 суток болельщика московской футбольной команды ЦСКА за то, что на видео в Telegram-канале он показал нацистское приветствие. Об этом в субботу, 25 октября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.
Был произведен осмотр видеозаписи, на которой болельщик ЦСКА демонстрирует нацистское приветствие, гитлеровское приветствие, которое представляет собой вскинутую вперед и вверх руку с распрямленной ладонью, говорится в документах.
Нарушителю вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП «Демонстрация нацисткой атрибутики или символики». Он признал вину и пояснил, что не знал о том, что такой жест обозначает нацистское приветствие.
Суд посчитал его вину доказанной и назначил ему 13 суток административного ареста, сказано в материале.
В июле суд 13 раз за день оштрафовал жителя Москвы за публичное демонстрирование нацисткой символики в социальной сети «ВКонтакте». Он публиковал на своей странице в соцсети материалы, которые находятся в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц и содержат нацистскую символику.