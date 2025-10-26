Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал болельщика ЦСКА за нацистское приветствие

Столичный суд арестовал на 13 суток болельщика московской футбольной команды ЦСКА за то, что на видео в Telegram-канале он показал нацистское приветствие. Об этом в субботу, 25 октября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

Столичный суд арестовал на 13 суток болельщика московской футбольной команды ЦСКА за то, что на видео в Telegram-канале он показал нацистское приветствие. Об этом в субботу, 25 октября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

Был произведен осмотр видеозаписи, на которой болельщик ЦСКА демонстрирует нацистское приветствие, гитлеровское приветствие, которое представляет собой вскинутую вперед и вверх руку с распрямленной ладонью, говорится в документах.

Нарушителю вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП «Демонстрация нацисткой атрибутики или символики». Он признал вину и пояснил, что не знал о том, что такой жест обозначает нацистское приветствие.

Суд посчитал его вину доказанной и назначил ему 13 суток административного ареста, сказано в материале.

В июле суд 13 раз за день оштрафовал жителя Москвы за публичное демонстрирование нацисткой символики в социальной сети «ВКонтакте». Он публиковал на своей странице в соцсети материалы, которые находятся в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц и содержат нацистскую символику.