Ограбление Лувра расследуют более 100 следователей

Во Франции расследование громкого ограбления Лувра продолжается с привлечением более сотни следователей, сообщила прокурор Парижа Лор Беко в интервью изданию Le Journal du Dimanche.
По её словам, изначально в деле участвовало около 60 сотрудников, однако теперь их число превысило сотню — масштабы расследования значительно превышают обычные дела подобного рода.
Прокурор отметила, что к расследованию подключён специальный межрегиональный суд (JIRS), где один из судей круглосуточно рассматривает запросы прокуратуры и следователей, включая выдачу ордеров на обыски и иные процессуальные действия. Беко подчеркнула, что специалисты будут работать над делом столько времени, сколько потребуется для его полного раскрытия.
На месте преступления эксперты собрали свыше 150 улик, включая образцы ДНК, отпечатки пальцев и иные материалы, представляющие следственный интерес. Правоохранители также анализируют видеозаписи с камер наблюдения и записи очевидцев, чтобы проследить путь бегства преступников и установить их возможное местонахождение.
Ранее сообщалось, что драгоценности из Лувра, где 19 октября произошло ограбление, переместили в хранилище Банка Франции в качестве меры безопасности.