Бастрыкину доложат о ходе дела по факту халатности в спортивной школе в Мытищах

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности в спортивной школе в подмосковных Мытищах.
— В медиапространстве сообщается, что в Мытищах во время тренировки по самбо один из спортсменов сломал ногу своему сопернику. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность», — сказано на сайте ведомства.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
24 октября в Мытищах 12-летний подросток на тренировке по самбо сломал ногу своему сверстнику, проведя болевой прием, несмотря на наставления тренера и просьбы пострадавшего остановиться. Таким образом подросток отомстил товарищу по секции за то, что тот врезался на велосипеде в его друга.
В больнице у мальчика диагностировали переломы малой и большой берцовых костей со смещением.