Бастрыкину доложат о ходе дела по факту халатности в спортивной школе в Мытищах

24 октября в Мытищах 12-летний подросток на тренировке по самбо сломал ногу своему сверстнику, проведя болевой прием, несмотря на наставления тренера и просьбы пострадавшего остановиться. Таким образом подросток отомстил товарищу по секции за то, что тот врезался на велосипеде в его друга.