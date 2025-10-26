На высокой скорости вылетел на красный свет: страшное ДТП в Хабаровске унесло жизни трех человек

Три человека погибли в ДТП в Хабаровске. Как сообщает местная ГИБДД, водитель Audi A5 на большой скорости проехал на красный свет и врезался в Toyota Caldina.
Так, около 4:51 на регулируемом перекрестке ул. Карла Маркса и Дикопольцева водитель Audi A5 проигнорировал красный свет и на большой скорости столкнулся с Toyota Caldina.
«В результате столкновения водитель и два пассажира Тойоты скончались от полученных травм», — сообщает инспекция в Telegram-канале.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Накануне в Москве водитель автомобиля «ВАЗ» въехал в остановку на на Карельском бульваре.
Кроме этого, 24 октября, на трассе под Керчью фура сдавала назад и раздавила легковушку. Тогда 34-летняя женщина, 38-летний мужчина и их 8-летний сын, находящиеся в легковушке, погибли на месте.